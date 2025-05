Al via l'edizione 2025 di Nameless Festival con oltre 100 artisti

Milano, 29 mag. (askanews) - Al via l'edizione 2025 di Nameless Festival, dal 31 maggio al 2 giugno tra i Comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC). Tre giorni di musica in cui si esibiranno oltre 100 nomi del panorama musicale italiano e internazionale. Tra questi gli headliners Armin van Buuren, Martin Garrix e The Chainsmokers.

Come già precedentemente annunciato dagli organizzatori nelle scorse settimane, l'edizione 2025 sarà l'ultima tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini. A partire dal 2026, Nameless Festival si sposterà "Al Bione", a Lecco. Un "ritorno a casa" quello del Festival, che proprio in quella città era nato nel 2013 e aveva mosso i primi passi per diventare l'evento di portata internazionale che è oggi. A fare da sfondo il prossimo anno saranno le sponde del Lario, a testimoniare la vicinanza che Nameless Festival ha sempre avuto con il territorio.

Ad anticipare l'edizione 2026, sabato 14 e domenica 15 febbraio sarà Nameless Festival Winter Edition, una speciale tappa a Barzio, perla della Valsassina incastonata tra le montagne, già stato scenario del Festival dal 2015 al 2019.

Quest'anno e per l'ultima volta "La Poncia", vastissima area di 400.000 mq che ospita il Festival dal 2022, sarà allestita dai quattro palchi che ospiteranno le performance: il Main Stage, la Fructis Arena, la Nameless Tent Molinari e il Red Bull Energy Zone.

Anche quest'anno il Festival sarà completamente cashless e privo del sistema token. Gratuiti saranno shuttle, navette, accesso ai parcheggi e distribuzione dell'acqua in tutta l'area del Festival.