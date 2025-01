JD Vance giura come vice-presidente Usa con accanto moglie e figli

Washington, 20 gen. (askanews) - JD Vance ha prestato giuramento come vice presidente degli Stati Uniti davanti al giudice della Corte Suprema Brett Kavanaugh. Accanto a lui la moglie Usha e i tre figli.

Vance, 40 anni 171 giorni, è il terzo vice presidente più giovane della storia. Come ricorda l'emittente Nbc, prima di lui ci furono John Breckinridge, che aveva 36 anni quando entrò in carica al fianco di James Buchanan nel 1857, e Richard Nixon, 40 anni e 11 giorni nel 1953, quando entrò in carica con Dwight Eisenhower.