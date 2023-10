Roma, 28 ott. (askanews) - Le famiglie dei 229 ostaggi catturati da Hamas il 7 ottobre in Israele manifestano davanti al ministero della Giustizia a Tel Aviv, chiedendo strategie precise per la loro liberazione. Alcuni chiedono un intervento militare, altri dichiarano che bisogna ottenere il rilascio in cambio delle forniture di acqua ed elettricità tagliate a Gaza, di aiuti umanitari e medici. "C'è solo un lato, il lato dell'umanità" dice uno dei parenti.