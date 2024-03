Israele, Benny Gantz va in Usa: Netanyahu, irritato, lo riprende

Tel Aviv, 4 mar. (askanews) - Le operazioni di terra israeliane a Gaza proseguono, ma il clima politico a Tel Aviv diventa incandescente. Benny Gantz, capo di Stato Maggiore in pensione delle Forze di difesa israeliane (Idf), e attuale membro del gabinetto di guerra israeliano, si è recato a Washington per colloqui con funzionari statunitensi, suscitando l'irritazione del primo ministro Benjamin Netanyahu, perchè la visita di Gantz sarebbe avvenuta senza l'autorizzazione del leader israeliano.

Mentre le trattative per una tregua umanitaria ancora sono in stallo, con la delegazione israeliana che non è andata al Cairo, per i colloqui su un cessate il fuoco e uno scambio di prigionieri, è arrivata la notizia di diverse dimissioni dal loro incarico tra i portavoce dell'esercito israeliano, tra queste anche quella di Daniel Hagari. Alcuni media spiegano che dietro la decisione ci sarebbero ragioni "operative e personali".

Intanto almeno 12 persone, tra cui cinque donne e due bambini, sono state uccise nel corso di un raid israeliano nella notte che ha colpito una casa nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza.