Iran-Usa, delegazione iraniana a Roma per nuovo round colloqui

Roma, 19 apr. (askanews) - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è a Roma con la delegazione che prende parte oggi al nuovo round di colloqui con gli Stati Uniti sul nucleare iraniano. I canali televisivi iraniani hanno ripreso la delegazione che scende da un aereo della Repubblica islamica mentre è ancora buio. Da parte statunitense la delegazione è guidata dall'inviato per il Medio Oriente Steve Witkoff.

Il vertice fa seguito al primo round del 12 aprile tenutosi a Muscat, in Oman, dove il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e l'inviato speciale USA per il Medio Oriente Steve Witkoff si sono incontrati faccia a faccia. I due si vedono oggi nella capitale italiana, con la mediazione dell'Oman. L'Italia non partecipa direttamente, anche se non è escluso un incontro con il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Il presidente Donald Trump ha rilanciato la sua strategia di "massima pressione" con nuove sanzioni economiche e dichiarazioni aggressive, pur sostenendo l'apertura di un nuovo negoziato.