Innovazione, Lepore: orgogliosi di essere parte evento Leap

Roma, 10 feb. (askanews) - "MS Desk, in collaborazione con la South Italian Business Chamber, è orgogliosa di essere parte di un evento così significativo come l'IP, che celebra e promuove l'innovazione tecnologica a livello globale. Il nostro impegno nei confronti delle imprese italiane si riflette in ogni iniziativa che portiamo avanti, e questa è un'occasione perfetta per dimostrare la forza e la qualità del Made in Italy anche nel mondo dell'innovazione". Lo dichiara l'avv. Giuseppe Lepore founder di MS Desk.

"Siamo convinti - prosegue Lepore - che la tecnologia rappresenti una delle chiavi per il futuro delle nostre imprese e, per questo motivo, ci impegniamo a sostenere le realtà italiane anche in questo settore così dinamico. Con orgoglio, MS Desk ha portato qui la nostra expertise, mettendo in luce le eccellenze italiane e mostrando al mondo la qualità delle nostre soluzioni tecnologiche. Il nostro lavoro non finisce mai. Continueremo a fare sempre di più per supportare le imprese italiane, promuovere l'innovazione e rafforzare il Made in Italy in ogni angolo del mondo. La nostra missione è quella di garantire alle aziende italiane le risorse e il supporto necessari per crescere, innovare e competere a livello internazionale, mantenendo sempre viva l'essenza della nostra tradizione imprenditoriale".