Industria Felix: crescono i fatturati delle imprese del Nord Ovest

Milano, 22 mar. (askanews) - Crescono i fatturati nel Nord Ovest: in Piemonte (20,3%), Liguria (34,1%) e Valle d'Aosta (43,8%). È quanto emerge in anteprima dalla maxi inchiesta sui bilanci delle imprese realizzata

da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele

Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, e Cerved, presentata a Torino in occasione del 54° evento Industria Felix.

"La tappa inaugurale di Industria Felix 2024, quest'anno per la prima volta parte da Torino, in occasione di Torino capitale della cultura di impresa 2024 - ha spiegato Montemurro -Lo facciamo analizzando poco più di 20.000 bilanci di società di capitali con fatturati sopra il milione di euro, di aziende con sede legale in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, tre regioni che hanno incrementato il loro delta del fatturato rispetto all'anno precedente, con percentuali rispettivamente del 20, 34 e 43%".

"Ci siamo soffermati anche sull'inchiesta relativa ai settori che vanno meglio rispetto al return on equity, quindi parliamo dell'indice di reddività sul patrimonio netto. E il settore che è andato meglio di tutti, fondamentalmente in tutte e tre le regioni, è il settore delle costruzioni che ha avuto, ovviamente, incentivi importanti da parte del Governo e i risultati si sono visti". Mauro Iaco

L'evento Industria Felix è organizzato in partnership, tra gli altri, con Elite che da 12 anni accompagna alla crescita aziende localmente eccellenti: "In Elite - Ha spiegato Mauro Iacobuzzo di Elite Italia - lo facciamo attraverso tre pilastri: quello della formazione, quindi gli imprenditori tornano in aula e si confrontano tra di loro; attraverso il capitale finanziario, con un accesso ai capitali di finanza alternativa che permettono una crescita sana e consapevole delle aziende; e infine il capitale relazionale, che è quello che un po' manca, in qualche modo viene meno in certi momenti della vita aziendale ma in questi ultimi anni ci siamo resi conto che le aziende hanno bisogno di confrontarsi tra di loro e hanno bisogno di attrarre nuove risorse o trattenere risorse umane in un contesto completamente cambiato post Covid".

A Torino sono state premiate le 56 imprese più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili con sede legale in Piemonte (44), Valle d'Aosta (7) e Liguria (5).

Qui di seguito i nomi delle 56 aziende premiate, che interverranno con i rispettivi vertici, distinte per provincia in relazione alla sede legale.

LIGURIA (5). Genova (2): Psa Genova Pra' S.P.A., Vigili ell'Ordine S.R.L.. La Spezia (2): Itec Engineering S.R.L., Pharmateam S.R.L.. Savona (1): Edilservizi S.R.L..

PIEMONTE (44). Alessandria (4): Bordenave S.R.L., Lenti & Villasco S.R.L., Metlac S.P.A., Raselli Franco S.P.A.. Asti (1): G.A.I.A. S.P.A.. Biella (2): Sfilacciatura Negro Biella S.R.L., Tessilbiella S.R.L.. Cuneo (9): Cantina Terre Del Barolo Soc. Coop. Agr., Casa E. Di Mirafiore & Fontanafredda S.R.L., Cos.Pel. S.R.L., Ellena S.R.L., Idrocentro S.P.A., Isomed S.R.L., Ledoga S.R.L., Tomatis Lamiere S.R.L., Tubosider S.P.A.. Novara (6): Break Point S.R.L., Cartiera Di Nebbiuno S.R.L., Fratelli Pettinaroli S.P.A., Mecaer Aviation Group S.P.A., Procos S.P.A., Sellmat S.R.L.. Torino (15): Acarpia Farmaceutici S.R.L., Apr S.R.L., Argotec S.R.L., Cellino S.R.L., Facem S.P.A., Famar S.R.L., Ferrino & C. S.P.A., Goma Elettronica S.P.A., I-Fast Container Logistics S.P.A., Lipitalia 2000 S.P.A., Praxi S.P.A., Reale Ites S.R.L., Sati Italia S.P.A., Smart S.R.L., Spazio S.P.A.. Verbano Cusio Ossola (3): Mechatronyx S.R.L., Plastipak Italia Preforme S.R.L., Zinox Laser S.R.L.. Vercelli (4): B.R.V. Bonetti Rubinetterie Valduggia S.R.L., C.G.T. S.P.A., Effe 2 S.P.A., Gallazzini S.P.A..

VALLE D'AOSTA (7). Aosta (7): Cave Mont Blanc De Morgex Et La Salle Soc.Coop., Chacard S.R.L., Cva Eos S.R.L., Marazzato Soluzioni Ambientali S.R.L. A Socio Unico, R.S. Service S.R.L., Vallee Trafor S.R.L., Zanetti S.R.L..

