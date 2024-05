Milano, 10 mag. (askanews) - In anteprima il video "Voice Of Fear", sesto singolo degli SKW tratto dall'album "Humans". E' una traccia che affronta quella circostanza in cui la voce interiore che è dentro di noi, instilla dubbi e limiti nella nostra vita. La canzone mette in luce come la paura e la chiusura mentale possano ostacolare l'espressione delle nostre idee e il raggiungimento del nostro pieno potenziale.

In un mondo dove le paure personali possono bloccare il cammino verso il successo e l'autorealizzazione, "Voice Of Fear" incoraggia a superare queste barriere e ad aprirsi all'ascolto delle idee altrui, anche quando divergono dalle nostre. Il brano invita a abbracciare la diversità di pensiero e ad affrontare le sfide con coraggio e determinazione.

Con la sua potente combinazione di musica e testi diretti, "Voice Of Fear" è una spinta a guardare le proprie paure e a perseguire la propria crescita personale e creativa.