In anteprima il video "Eiffel" di Francesco Balasso

Milano, 14 mar. (askanews) - In anteprima il video di "Eiffel" la nuova ballata pop del cantautore vicentino Francesco Balasso. "Eiffel", simbolo di Parigi, capitale di romanticismo e di milioni di storie d'amore. Van Gogh, Édith Piaf, Arco di Trionfo sono solo alcuni dei nomi e dei simboli che rievocano quei sentori che vivono nel nostro immaginario collettivo. Protagonista di questa storia, una giovane coppia carica di sogni, ambizioni, di voglia di scoprirsi e di scoprire il mondo. Mondo che a volte non è sempre quello che ci si immagina, ma può essere il posto perfetto se in quel momento lo si desidera, ovunque ci si trovi. Come tanti ragazzi di oggi riusciranno a realizzare il desiderio del loro viaggio a Parigi, i loro mille progetti, riusciranno a soddisfare la loro voglia di vivere? I nostri protagonisti fanno parte di quella generazione che vuole qualcosa di più, che vuole vivere a pieno ma che lotta ogni giorno contro precarietà, insicurezza, cercando di stare al passo con una velocità di cambiamento che a volte non lascia scampo. Una generazione che non ha paura di mostrare le sue fragilità. L'amore può essere la soluzione? L'amore può bastare? Nonostante queste domande importanti a cui non è facile rispondere, i nostri due ragazzi non vogliono smettere di pensare in grande e di realizzare i loro sogni, così nel brano anche noi viaggiamo assieme a loro, nella fantastica città di Parigi fino a sopra la Tour Eiffel per guardare il mondo da questo osservatorio magico.