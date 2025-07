Sanremo, Al Bano: festival fuori da Sanremo? Sarebbe il suo funerale

Roma, 31 lug. (askanews) - "Se hanno deciso che quello è il giorno del funerale del festival... che lo mettano in evidenza, è un errore, chiaramente e storicamente un errore, ma qua c'è da aspettarsi di tutto".

Così Al Bano, rispondendo a una domanda sul dibattito intorno alla possibilità di portare il Festival di Sanremo fuori da Sanremo, a margine della proposta di candidatura per il premio Nobel per la Pace ai bambini di Gaza alla Camera - iniziativa promossa dall'associazione 'L'isola che non c'è' (alla quale aderiscono oltre 320 personalità provenienti dal mondo accademico, ecclesiale, della ricerca, della sanità, della cultura, e della politica).

"Addirittura riescono ancora a dichiarare guerra da qualche parte del mondo, e di quelle feroci; pensare che dopo la Seconda guerra mondiale si avverte che ancora c'è la voglia di guerra, c'è la necessità di guerra, c'è l'imposizione della guerra, io rimango stupito, stupito come padre, come essere umano, come uomo che in qualche modo ha vissuto il post-guerra, il post Seconda guerra mondiale, è una tragedia.... Pensavo che sarebbe bastato, invece no" ha concluso il cantante.