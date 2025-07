Dazi sul vino, Al Bano: non una bella notizia ma io sono positivo

Roma, 31 lug. (askanews) - "Non è una bella notizia, perché tutto aumenta e aumenta anche quello. Quindi se aumentano i dazi deve aumentare anche il prodotto. Più aumenta il prodotto, meno lo si compra. Forse questo dovrebbe essere il vero risultato di questa operazione. Ma aspettiamo tempi migliori, arriveranno. Io sono positivo e ottimista dentro l'anima e aspetto sempre che la giornata bella riesca ad arrivare per tutti".

Lo ha detto Al Bano, rispondendo a una domanda sui dazi Usa al 15% che hanno colpito anche il vino, di cui è produttore in Puglia, a margine della proposta di candidatura per il premio Nobel per la Pace ai bambini di Gaza alla Camera.