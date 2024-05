Iliad festeggia 6 anni in Italia: 11 mln di utenti e nuove offerte

Milano, 29 mag. (askanews) - Iliad Italia festeggia il suo sesto compleanno. L'operatore del gruppo francese, sbarcato sul mercato italiano nel 2018, conta oggi oltre 11 milioni di utenti. Sei anni di forte crescita, che ha visto il gruppo entrare anche nel mercato della fibra e del business. E la scommessa sul nostro Paese prosegue, come ha spiegato l'amministratore delegato Benedetto Levi.

"Oggi iliad compie sei anni dal suo ingresso sul mercato - ha detto ad askanews-, sei anni di crescita fortissima: oggi sono più di 11 milioni gli utenti sul mobile, sulla fibra e su Iliad business che hanno scelto le nostre offerte, ma anche sei anni in cui siamo rimasti assolutamente fermi sui nostri valori di trasparenza, chiarezza e innovazione costante, sei anni di grandissima crescita che sicuramente contiamo di continuare a questi ritmi anche nei prossimi".

Per festeggiare l'anniversario, iliad ha organizzato, nel corso di un evento a Milano nel quartiere di Brera, un percorso immersivo 'Telcopoly - il gioco della telefonia' per sperimentare con ironia le pratiche discutibili ancora presenti nel settore delle telecomunicazioni. "Abbiamo creato un percorso col quale abbiamo voluto sdrammatizzare un po' le tante pratiche purtroppo opache che ancora si trovano sul mercato - ha spiegato Levi -, vincoli non dichiarati in modo aperto al momento della sottoscrizione del contratto, costi nascosti, costi che aumentano nel tempo. Abbiamo voluto ricreare un percorso per farci una risata e visualizzare queste pratiche che ci sono sul mercato in modo un po' scanzonato".

Un viaggio che ha poi condotto al "mondo iliad" dove Levi ha presentato le ultime novità dell'operatore attive da oggi. "Oggi lanciamo una serie di nuove offerte sempre semplici, trasparenti, senza nessun tipo di vincolo, aperte a tutti, e che una volta di più rivoluzionano il mercato italiano delle tlc. Lanciamo la nostra offerta più generosa di sempre con 250 giga a 11,99 euro al mese aggiorniamo le nostre offerte attuali con più Giga senza toccare il prezzo, e aggiungiamo anche 80 Giga alla nostra offerta business che passa da 220 a 300 giga al mese a 11,99 euro al mese. Tanta innovazione, tante novità nelle nostre offerte che però rimangono assolutamente uguali a sempre in termini di valore e condizioni, quindi prezzo che non muta nel tempo, nessun prezzo nascosto e nessun vincolo".