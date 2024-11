Roma, 27 nov. (askanews) - Durante l'udienza settimanale in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha rivolto un appello ai fedeli, esortandoli a pregare per l'Ucraina. "Non dimentichiamo il martoriato popolo ucraino, soffre tanto e voi bambini, ragazzi, pensate ai bambini e ragazzi ucraini che soffrono senza riscaldamento con un inverno molto duro, pregate per loro".