Il Direttore dell'FBI Christopher Wray si dimette prima che arrivi Trump

Washington, 12 dic. (askanews) - Il direttore dell'FBI Christopher Wray annuncia che si dimetterà a gennaio prima che il presidente eletto Donald Trump entri in carica. "Dopo settimane di attenta riflessione, ho deciso che la cosa giusta per l'ufficio è che io rimanga in carica fino alla fine dell'attuale amministrazione a gennaio e poi mi dimetta", dice Wray ai dipendenti dell'ufficio durante un discorso in municipio.

"Le dimissioni di Christopher Wray sono un grande giorno per l'America, poiché porranno fine alla militarizzazione di quello che è ormai noto come Dipartimento di Ingiustizia degli Stati Uniti": lo ha dichiarato il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, commentando le dimissioni del direttore dell'Fbi. "Hanno usato i loro vasti poteri per minacciare e distruggere molti americani innocenti, alcuni dei quali non saranno mai in grado di riprendersi da ciò che è stato fatto loro", ha continuato Trump.

"Ora ristabiliremo lo stato di diritto per tutti gli americani" ha concluso Trump sul suo profilo di Truth Social. Wray, giunto al settimo anno del proprio mandato decennale, avrebbe deciso di lasciare per evitare il licenziamento promesso daTrump, che intendeva rimpiazzarlo con un suo collaboratore, Kash Patel.