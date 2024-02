Il dentista delle vip sbarca a Sanremo

Roma, 14 feb. (askanews) - Al Teatro Centrale di Sanremo, uno dei salotti più prestigiosi della città, si è svolta la quinta edizione del SANREMOSI NOVELLA 2000 EAU DE MILANO AWARD 2024, condotta da presentatore Rai Beppe Convertini, che, come ogni anno, ha conferito il premio ai personaggi che hanno contraddistinto e reso grande il Festival di Sanremo nel mondo. Tra i premiati, tantissime le eccellenze del nostro Paese, come il professore Stefano Scavia di Odontoaesthetics, dentista dei vip, che ha contribuito a rendere più sano e più bello il sorriso di tante celebrities, habitués di Odontoaesthetics, la sua clinica specializzata di cui il prof. Scavia è il Direttore Sanitario e responsabile. Il Professor Stefano Scavia è il primo medico italiano ad aver conseguito la prestigiosa certificazione di eccellenza IAO, dell'Italian Academy of Osseointegration, espressione moderna di professionisti odontoiatri attenti a proposte culturali e formative di qualità.