Il democratico Al Green espulso per proteste durante il discorso di Trump

Washington, 5 mar. (askanews) - Durante il primo discorso di Donald Trump al Congresso dal suo ritorno alla presidenza, il deputato Al Green, 78 anni, è stato espulso dall'aula dopo aver interrotto il presidente. Green si è alzato in piedi agitando il suo bastone per protestare contro il discorso di Trump, ma le sue parole sono state soffocate dalla reazione dei repubblicani.

Il presidente della Camera Mike Johnson è intervenuto immediatamente per ristabilire l'ordine prima invitandolo a sedersi, poi chiedendo al personale della Camere di "rimuovere questo signore" per il suo "comportamento intenzionalmente disturbante". Johnson e il vicepresidente JD Vance, che erano seduti dietro a Trump, si sono alzati per invitare alla calma l'aula. Tuttavia, l'atmosfera è diventata ancora più tesa quando i repubblicani hanno iniziato a cantare "USA!" e i democratici hanno cominciato a fischiare. Alla fine, il personale della Camera ha scortato Green fuori dall'aula.

Alexander N. Green è un politico e avvocato americano che dal 2005 rappresenta il 9° distretto congressuale del Texas, membro del Partito Democratic, figura di spicco nella lotta per i diritti civili e la giustizia sociale negli Stati Uniti.