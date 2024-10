Il campione Nba Curry: Kamala Harris unirà gli Stati Uniti

San Francisco (California), 1 ott. (askanews) - Il campione Nba Stephen Curry, stella dei Golden State Warriors, ha voluto nuovamente ribadire il suo sostegno alla candidata democratica alla Casa Bianca Kamala Harris, sottolineando che con la sua vittoria gli Stati Uniti potrebbero ritrovare "unità e speranza".

"Sostenerla è un onore. È la leader di un certo livello che mi aspetto e può guidare il nostro Paese e dare speranza, ispirazione, unità; ovviamente ci sono molte questioni difficili che devono essere affrontate nel nostro Paese, molti progressi da fare, ma un livello di decenza e di umanità ai vertici della nostra leadership è d'obbligo e penso che lei abbia colto nel segno", ha detto da San Francisco il giocatore Nba, che sostiene con grande forza Harris ed è anche intervenuto con un video alla convention democratica.

"So che ha una grande opportunità, nel resto della campagna che precede l'elezione vera e propria, di approfondire la sua politica, il modo in cui vuole avere un impatto sul nostro Paese, nel ruolo più potente del mondo. So che sarà in grado di farlo in modo significativo e che ci darà la certezza che ha un grande piano. Ma prima di tutto e soprattutto, guiderà il nostro Paese e sarà un leader per tutti", ha aggiunto Curry.

La vice presidente Kamala Harris ha un forte legame con la California, Stato in cui è nata ed è stata eletta senatrice. Da sempre è una tifosa dei Golden State Warriors di Curry.