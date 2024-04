I Blue trionfano a Milano senza Antony Costa infortunato

Milano, 15 apr. (askanews) - Sono una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi 2 decenni: Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe ossia i Blue, continuano a far ballare e a divertire. Due i live al Fabrique di Milano, andati sold out in pochi minuti, anche se sul palco non c'era Antony Costa che si è fatto male ad una gamba nei giorni scorsi. Simon l'ha chiamato in video durante il concerto per fargli sentire il calore del pubblico italiano che li ha sempre amati.

"La prova della relazione con i fan è li fuori, noi amiamo l'Italia e senza di loro non non saremmo qui quindi, grazie"

A Milano hanno presentato il singolo inedito "My City".

Formatisi a Londra nel 2000, i quattro hanno venduto 15 milioni di dischi, posizionato numerosi singoli al primo posto della classifica UK, collaborato con alcune delle più grandi star del mondo tra cui Elton John e Stevie Wonder, e vinto numerosi premi.

Dopo i sold out delle date del Palazzo dello Sport di Roma e del Forum di Milano, andate esaurite in meno di 24 ore, al tour d'autunno nei palazzetti si sono aggiunti gli appuntamenti a Padova, Bari e Napoli.