Giornate Energia, Bani (Veos): ridurre consumi termici

Roma, 24 set. (askanews) - "Abbiamo una sfida importante, quella di ridurre i consumi termici trasformando oggi l'impatto ambientale della combustione del gas attraverso l'utilizzo della tecnologia a pompa di calore che per trequarti del fabbisogno utilizza calore derivato dalla natura, dall'aria, dall'acqua, o dal sottosuolo e per una piccola parte dall'energia elettrica che oggi grazie anche alle comunità energetiche rinnovabili autoconsumo collettivo può essere autoprodotta per arrivare così a raggiungere una piena autonomia energetica evitando sbalzi di prezzi e la loro stabilizzazione affrontando anche temi come la povertà energetica".

Così Riccardo Bani, AD del Gruppo Veos, intervenuto nei lavori delle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare di Trevi 2024 promosse da Globe Italia.