Giornata Sordocecità: "vogliamo essere protagonisti delle nostre vite"

Roma, 26 giu. (askanews) - La Lega del Filo d'Oro compie quest'anno 60 anni, e in occasione della Giornata Internazionale della Sordocecità, il 27 giugno, il presidente del Comitato delle Persone Sordocieche dell'associazione, Francesco Mercurio, diffonde un comunicato spiegando "Non vogliamo privilegi, chiediamo soltanto di essere protagonisti delle nostre vite perseguendo la massima autonomia possibile e di essere messi nelle condizioni di poterlo fare al meglio, godendo delle stesse opportunità degli altri cittadini".

Pari opportunità dunque e un futuro privo di barriere in cui il pieno riconoscimento dei propri diritti venga attuato garantendo un'inclusione reale. Le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali sono oltre 360mila in Italia e oltre un milione e 400mila in Europa (lo 0,3% della popolazione residente, il 2,5% per gli anziani).

Anche quest'anno la Lega si fa promotrice dell'iniziativa globale "Yarn Bombing", la coloratissima street art di manufatti di filato riproposta per la quarta edizione dalla rete Deafblind International (DBI) che vivrà in un'esplosione di colori in occasione della Giornata Internazionale del 27 giugno.

Al fine di accendere la luce su una disabilità unica e specifica, la Lega del Filo d'Oro ha recentemente presentato, presso la Camera dei deputati, il "Manifesto delle persone sordocieche", un documento in dieci punti che ha l'obiettivo di richiamare l'attenzione delle Istituzioni sui diritti di questa fascia non trascurabile di popolazione ma spesso invisibile che rischia di rimanere confinata nell'isolamento imposto dalla propria disabilità.

"Questa ricorrenza è un'occasione importante per ribadire ciò che chiediamo da sempre: vogliamo essere noi a scrivere in prima persona il romanzo della nostra vita. Chiediamo solo di essere messi nelle condizioni di poterlo fare al meglio, perseguendo la massima autonomia possibile e godendo delle stesse opportunità degli altri cittadini - sottolinea Francesco Mercurio, - Questa richiesta è stata riassunta nel Manifesto che abbiamo presentato pochi mesi fa di fronte alle Istituzioni. Esprimiamo soddisfazione per l'impegno profuso da Governo e Parlamento nell'attuazione della legge-delega 227/21, da ultimo con il decreto legislativo 62 del 3 maggio 2024, per mettere finalmente al centro la Persona nella sua ricchezza e globalità e non più la sua minorazione. Sebbene il traguardo sia ancora lontano, riteniamo che quella intrapresa sia la strada giusta per far sì che ogni persona sordocieca possa, con l'aiuto delle istituzioni e il sostegno della Lega del Filo d'Oro, nei propri tempi e utilizzando il suo sistema di comunicazione, possa essere finalmente protagonista della propria storia".