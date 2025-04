"Italiani veri", lo show di Arianna parte da Toronto

Roma, 15 apr. (askanews) - Il suo ultimo singolo si intitola "Nel posto giusto" ed è la colonna sonora di un cortometraggio prodotto da Loreb/Nativa. Ma l'artista Arianna si prepara per nuovi progetti, come un brano per l'estate e uno show sugli italiani.

"'Nel posto giusto' - dice ad askanews - è una canzone che parla del fatto che a volte non siamo pronti ancora per essere nel posto giusto con la persona giusta. A volte forziamo la mano, forziamo la situazione, per arrivare a un obiettivo quando invece la vita, il destino, si presentano quando siamo pronti ad accoglierlo".

Poi lo sguardo al futuro. "Sto anche preparando un nuovo brano, che uscirà nell'estate. Un brano molto ballabile - aggiunge - non vedo l'ora che esca. Spero che sia una canzone che vi terrà compagnia tutta l'estate. E poi, dopo due anni di scrittura, debutterò con il mio spettacolo sugli italiani, l'italianità, su tutti i luoghi comuni che ci appioppano ma che non sono reali. Si chiama 'Italiani veri', e grazie agli Istituti di Cultura nel mondo e al ministero degli Esteri, inizierò da Toronto e farò un tour in tutto il Nord America, tra New York, Los Angels, Chicago e Miami".

Arianna è stata premiata all'Oscar dei Porti 2025, che si è svolto a Miami grazie all'idea di Roberto Onofri, che - insieme alla Miss Italia, Gloria Zanin - ha condotto la serata nella Villa Versace di Miami Beach.