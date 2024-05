Giornata della Sclerosi multipla, il Senato si illuminata di rosso

Roma, 31 mag. (askanews) - La facciata di palazzo Madama si è illuminata di rosso per la Giornata mondiale della Sclerosi multipla. Ma non è solo la sede del Senato a colorarsi di rosso, in tutto il paese si sono accese luci sui principali monumenti dal tramonto all'alba per ricordare questa importante ricorrenza. Sono oltre 140.000 le persone che, in Italia, convivono con la sclerosi multipla, malattia cronica tra le più comuni e più gravi del sistema nervoso centrale, prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti.