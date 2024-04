Giorgetti: preoccupazione ma segnali positivi per economia

Roma, 9 apr. (askanews) - C'è "un'incertezza generale dell'economia globale afflitta, dopo il Covid, anche da conflitti. Gli elementi di preocupazione rimangono, ma l'economia italiana si è dimostrata più resiliente di altre in Europa. È aumentato molto l'export e questo ci conforta, ci sono segnali sul fatto che la locomotiva tedesca ha ricominciata a ingranare. Bisogna essere ottimisti ma il quadro generale induce al realismo e alla prudenza". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa dopo il via libera al Def.