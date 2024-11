In questa edizione: Cremlino: da Trump segnali positivi su Ucraina, Attacco israeliano a nord di Beirut, 20 morti, Mattarella in Cina: concordia su sfide globali, Salvini sui centri sociali: "Devono chiudere", Albano: governo vuole scontro con magistratura, Tennis: al via le Atp Finals a Torino.