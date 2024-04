Giani: su disforia genere Gasparri si faccia analisi di coscienza

Firenze, 9 apr. (askanews) - "Ritengo che l'onorevole Gasparri debba fare una grande analisi di coscienza". Così il presidente della Regione Toscana, sulle accuse rivolte dal capogruppo al Senato di Forza Italia in merito al Centro Disforia di genere di Careggi a Firenze.

"Oggi, finalmente -aggiunge Giani- ho letto la relazione del Ministero. È una relazione che è assolutamente ordinaria, come accade per tante prescrizioni che il Ministero può fare a centri di avanguardia e di alto livello come quello che abbiamo a Careggi. Io sono nel cuore di quelle famiglie che si sono sentite offese dalla strumentalizzazione elettorale che è stata fatta, anticipando una relazione, non capisco con quali modalità, perché che arrivi prima ad un parlamentare che fa un'iniziativa elettorale, rispetto ai destinatari che sono Asl e Regione, è uno sgarbo istituzionale che rivela davvero una volontà di strumentalizzare una cosa che poi non esiste. Quali sono le osservazioni della relazione? Il neuropsichiatra? Lo metteremo a giorni. E le altre prescrizioni le raccolgo come osservazioni costruttive ad un centro che non viene messo in discussione e offre una risposta al disagio di tante famiglie che non cercano nel modo più assoluto nessuna forma di amplificazione mediatica di una situazione di grave delicatezza che vivono col proprio figlio nella propria famiglia. Insomma -conclude Giani- davvero lascia stupiti e amareggiati una strumentalizzazione perché tra due mesi ci sono le elezioni".