Germania, Scholz "spiana la strada" al voto anticipato di febbraio

Roma, 11 dic. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz (Spd), 65 anni, ha firmato la mozione di fiducia da presentare al parlamento, annunciando di voler "spianare la strada alle elezioni anticipate" del prossimo 23 febbraio in Germania, mentre il Bundestag voterà la mozione lunedì 16 dicembre.

"Ho appena chiesto al presidente del Bundestag una votazione ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. Vorrei spianare la strada alle elezioni federali anticipate", ha detto Scholz, mentre lunedì in aula spiegherà nei dettagli la sua "richiesta al Bundestag".

Se tutto andrà come previsto, lunedì pomeriggio Scholz andrà dal presidente tedesco Frank Walter Steinmeier per proporre lo scioglimento del Bundestag. Ci sarebbero tuttavia delle decisioni importanti da adottare prima della fine dell'anno nell'interesse dei cittadini tedeschi, ha detto il leader socialdemocratico:

"Il mio governo ha fatto una proposta su come evitare l'aumento dei canoni di rete. Anche questo può deciderlo il Bundestag prima delle vacanze di Natale. Per una famiglia normale con due figli, il previsto sgravio può arrivare a 80 o 100 euro al mese. Per molti in Germania sono tanti soldi", ha concluso Scholz, lanciando un appello ai deputati ad unire le forze per dare un segnale forte.