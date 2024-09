Germania, Scholz difende la stretta sui migranti: "Una grande svolta"

Berlino, 11 set. (askanews) - In un intervento al Bundestag, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha difeso la politica migratoria del suo governo, dopo che la Germania ha introdotto nuove e più severe misure per frenare l'elevato numero di migranti che entrano nel paese.

"In questo modo abbiamo ottenuto la più grande svolta nella gestione dell'immigrazione irregolare in Germania. Questo governo! Ci siamo seduti in un processo laborioso quando i numeri hanno iniziato ad aumentare di nuovo. Non ci siamo semplificati la vita con proposte qualunque", ha detto Scholz.

"Il numero di persone che vengono da noi è calato - ha aggiunto - perché, per esempio, abbiamo introdotto controlli alle frontiere. E ora, all'inizio di questa settimana, abbiamo anche deciso che continueremo a farlo su tutte le frontiere della Germania il più a lungo possibile. Abbiamo avuto successo e porteremo avanti questo approccio di successo. E lo stiamo facendo, anche se sta diventando difficile con i nostri vicini. Alcuni di voi ora sono piuttosto sorpresi che i paesi vicini siano ancora lì, dicendo oh, non pensiamo che sia bello. Penso che dobbiamo superare tutto questo, che ora è necessario sopportare questa controversia".