Germania, ministro Esteri designato commenta: Merz? Tutto risolvibile

Berlino, 6 mag. (askanews) - Il deputato conservatore della CDU Johann Wadephul commenta la mancata maggioranza parlamentare per il leader conservatore tedesco Friedrich Merz al primo turno di votazioni per la sua candidatura a cancelliere. L'ex militare Wadephul, 62 anni, dovrebbe diventare il prossimo ministro degli Esteri del governo Merz.

"Ora decideremo quando ci sarà un nuovo turno di votazioni. Se ci sarà un nuovo turno di votazioni, voteremo di nuovo su Friedrich Merz e allora sono fiducioso che funzionerà. Rimarrò con Merz, certo, con chi altro?", dice ai giornalisti.

"Abbiamo già avuto numerose elezioni per i governatori dei Laender in tutta la Germania in cui il primo turno non è stato sufficiente, e questo è successo anche in altri Paesi. E chi si chiede oggi ancora se abbia funzionato al primo o al secondo turno? È tutto risolvibile".