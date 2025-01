Germania, candidato cancelliere Merz: "Ue più forte, attenti a Trump"

Seeon, 8 gen. (askanews) - Ultimo giorno dell'assemblea annuale dell'Unione cristiano sociale (Csu) a Seeon, in Baviera. Il candidato conservatore tedesco, leader del partito fratello maggiore, Unione cristiano democratica (Cdu), Friedrich Merz, entra nel vivo della sua campagna elettorale annunciando "molto ottimismo" e "unità" con i suoi alleati bavaresi. Accanto a lui il leader CSU Markus Soeder e il capo gruppo del partito bavarese al Bundestag Alexander Dobrindt.

"Mancano ancora 6 settimane prima delle elezioni federali del 23 febbraio. Posso dirvi che non solo affrontiamo questa campagna elettorale insieme, ma anche con grande ottimismo. Tuttavia siamo anche consapevoli delle dimensioni della sfida che ci troviamo di fronte noi e il Paese", ha affermato.

In conferenza stampa, Merz ha promesso "un cambiamento fondamentale nella politica", un'Unione Europea "capace di agire", mentre ha messo in guardia dall'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca: "Ho dato uno sguardo approfondito anche alla Cina e agli Usa e ho lanciato un appello a tutti noi, non solo in Germania ma nell'intera Unione europea, a far sì che questa Unione europea - lo dico con parole mie - ora cresca davvero. Dobbiamo anche aspettarci di vedere decisioni politiche dirompenti in America la settimana prossima, quando Donald Trump diventerà presidente degli Stati Uniti d'America. Tutti ne avete visto e sentito esempi negli ultimi giorni".