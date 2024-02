Gentiloni: avvio economia Ue debole nel 2024, il rimbalzo è rinviato

Bruxelles, 15 feb. (askanews) - "Le previsioni di oggi abbassano la proiezione per l'inflazione nell'Ue, per quest'anno, a una media del 3% rispetto al 3,5 nelle previsioni precedenti. Per il 2025, la proiezione è di 2,2, invariata dall'autunno e, per l'area dell'euro, vediamo un'inflazione in media del 2,7 quest'anno e del 2,2 nel 2025".

Così il Commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni nel corso del suo intervento di presentazione delle Previsioni

economiche invernali della Commissione europea, a Bruxelles.

"L'inflazione dovrebbe continuare a calare. Il calo dei prezzi delle materie prime energetiche, l'indebolimento dello slancio economico e i recenti andamenti dell'inflazione hanno determinato un rallentamento dell'inflazione - ha concluso Gentiloni - la nostra economia ha iniziato l'anno con una dinamica più debole del previsto. Così, dopo il forte rimbalzo post-pandemico del 2021 e gran parte del 2022, gli ultimi dati hanno confermato che l'economia dell'UE è cresciuta molto poco nel 2023. E le prospettive per il primo trimestre del '24 rimangono moderate".