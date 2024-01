Gb, il premier Sunak dichiara guerra alle e-cigarette usa e getta

Londra, 29 gen. (askanews) - Il primo ministro britannico Rishi Sunak dichiara guerra alle sigarette elettroniche usa e getta, molto apprezzate tra i giovani, e annuncia misure forti per vietarle.

"Se parlate con un genitore o un insegnante, come ho fatto stamattina in questa scuola a Darlington, vi parlerà dell'aumento preoccupante dello svapare tra i bambini. E i bambini non dovrebbero svapare, non vogliamo che diventino dipendenti e non conosciamo ancora tutti gli effetti a lungo termine sulla salute dello svaping. Quindi è giusto adottare un'azione forte per sradicare questo fenomeno", ha annunciato.

"È ciò che stiamo facendo, vietare le sigarette elettroniche usa e getta, e ricorrere a mezzi per andare dietro ai gusti, all'apparenza, al packaging, dove le e-cigarette vengono esposte nei negozi. Ma anche rafforzando l'applicazione della legge, rendendo più facili le sanzioni sul posto ai venditori che non devono vendere ai bambini. Nel complesso, si tratta di un insieme di misure forti che ci permetteranno di migliorare la salute dei nostri bambini, la cosa giusta da fare per il Paese", ha aggiunto.