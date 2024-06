Fratoianni a Schlein-Conte: responsabilità collettiva per alternativa

Roma, 10 giu. (askanews) - "La nostra proposta è stata premiata perché è chiara e coerente, i nostri candidati e candidate l'hanno rappresentata e persino incarnata, mezzo milione di voti in più, nessuna forza politica può rivendicare neanche lontanamente un risultato come questo: avevamo un milione di voti alle politiche, sono quasi un milione e 600mila, è un incremento che si vede poche volte. Per noi è un inizio, cresceremo ancora perché abbiamo un'idea chiara e abbiamo il coraggio di dire ciò che pensiamo anche se non è propriamente nell'onda del consenso e siamo i più determinati nel costruire un'alternativa".

Così Nicola Fratoianni durante la conferenza stampa di Avs sull'esito delle elezioni europee. "Come ha detto Angelo Bonelli - ha aggiunto - ci rivolgiamo da questo palco a Elly Schlein, a Giuseppe Conte: da domani questa responsabilità è collettiva, la costruzione di un'alternativa per questo Paese".