Francia, Macron: resto, nuovo premier nei prossimi giorni

Parigi, 6 dic. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà all'Eliseo i leader politici in vista della formazione di "un governo di interesse generale" ha detto in un discorso alla nazione dopo la sfiducia all'esecutivo di Michel Barnier.

Il capo dello Stato ha affermato di essere alla ricerca di un "governo di ampio respiro" e ha promesso la nomina di un nuovo primo ministro "nei prossimi giorni". "Non possiamo permetterci né la divisione né l'immobilismo. Per questo motivo - ha detto - nei prossimi giorni nominerò un primo ministro. Gli darò l'incarico di formare un governo di interesse generale, che rappresenti tutte le forze politiche di un arco di governo che possa parteciparvi o quantomeno che si impegni a non censurarlo".

La priorità ha sottolineato Macron, sarà il bilancio, con una legge speciale che dovrà essere presentata in Parlamento prima della metà di dicembre.

L'annuncio del nome del nuovo capo del governo non è previsto prima del fine settimana, Macron ha comunque assicurato che eserciterà il suo mandato "fino alla sua scadenza".

All'Eliseo non sono stati invitati i leader del Rassemblement national, France Insoumise, gli ecologisti e i comunisti, alimentando le speculazioni su un possibile tentativo di creare un cuneo all'interno dell'alleanza di sinistra del Nuovo Fronte Popolare.

"Ci opporremo a un primo ministro di sinistra" ha già detto la presidente del gruppo Rn all'Assemblea nazionale, Marine Le Pen.