Francia, a Nantes prima lacrimogeni poi giubilo per la vittoria del NFP

Nantes, 8 lug. (askanews) - Bizzarro capovolgimento di fronte nelle strade di Nantes una delle città invase ieri pomeriggio dalle manifestazioni contro l'estrema destra, in molti casi corredate di qualche gesto violento, qualche bottiglia incendiaria e cariche della polizia con i lacrimogeni. Tutto si è placato quando alle 20 in punto riuniti in piazza i manifestanti hanno visto in tv il risultato degli exit poll che dava in vantaggio la sinistra del Nuovo Fronte Popolare. La protesta è diventata una festa di piazza.