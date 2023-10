Formez: saremo laboratorio per i percorsi di miglioramento delle P.A.

Genova, 25 ott. (askanews) - "Vogliamo essere un laboratorio per le pubbliche amministrazioni, quindi essere in grado di provare prima di loro ed essere testimonial dei percorsi di miglioramento che vorranno intraprendere. Questa è la sfida, abbiamo le persone e abbiamo gli strumenti". Lo ha detto Giovanni Anastasi, presidente di Formez, a margine della 40esima edizione dell'assemblea annuale dell'Anci in corso a Genova.

"Formez - ha sottolineato Anastasi - vuole sfruttare questo periodo di discontinuità per allinearsi alle esigenze dei prossimi anni. Vogliamo rivedere i nostri processi, semplificarli e riadattare le nostre procedure. Abbiamo in previsione un cambio radicale del nostro sistema informatico. Per quanto riguarda la digitalizzazione - ha concluso il presidente di Formez - abbiamo strumenti legati all'intelligenza artificiale, come la piattaforma Fast per i piccoli Comuni che estenderemo ulteriormente ed è una grande opportunità per i Comuni per generare e correggere in modo automatico e intelligente gli atti amministrativi".