Gianna Nannini al Circo Massimo di Roma con un live emozionante

Roma, 27 giu. (askanews) - Ha debuttato il 26 giugno, al Circo Massimo di Roma il primo speciale rock show di Gianna Nannini, appuntamento che apre ufficialmente le porte al suo ritorno live per l'estate 2025.

Organizzato da Friends & Partners e The Base in collaborazione con l'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, lo speciale live romano ha visto Gianna Nannini calcare il palcoscenico della suggestiva location accompagnata dal band leader Davide Tagliapietra alle chitarre e alla direzione musicale, Francis Hylton al basso, Christian Rigano alle tastiere e Isabella Casucci e Sofia Gaudenzio ai cori. A completare il gruppo l'ingresso -al posto di Simon Phillips- del celebre batterista Thomas Lang, al fianco di Gianna da oltre vent'anni, e del chitarrista blues Patrick Murdoch, che ha ispirato la creazione del triangolo del blues: un'occasione di intimità musicale che attraversa i repertori toccati da Gianna durante la sua carriera, dai brani scritti durante gli anni in America fino alle tracce tratte dall'ultimo album SEI NEL L'ANIMA, insieme ad alcune anticipazioni inedite.

Ad inaugurare questo speciale momento in musica un omaggio all'indimenticabile Etta James, sulle note di Il buio nei miei occhi (I'd Rather Go Blind), brano estratto dall'ultimo album Sei nel l'anima (Columbia Records/Sony Music Italy).

Ospite d'eccezione il principe Francesco De Gregori che insieme alla rocker italiana ha eseguito un'inedita versione italiana di Baby Blue di Bob Dylan, per poi proseguire sulla scia delle celebri Diamante e Ninna Nera.

In scaletta anche Panorama (Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo singolo della rocker senese disponibile ovunque da maggio. Grazie alla sinergia creativa di Gianna, Raige, Pacifico e Francesco "Katoo" Catitti accompagnata dalla produzione di Canova, Panorama pulsa di un'energia ribelle e una grinta indomita. Sulla cassa dritta della batteria, un forte desiderio carnale corre a tutta velocità / su quella pelle nuda panorama, rendendo Panorama un inno all'amore senza catene, viscerale e immediato come la brezza d'estate sulla pelle scoperta.

In partenza l'1 luglio da Pompei il Sei nell'anima - Festival European leg 2025, i live estivi organizzati e prodotti da Friends & Partners che porteranno l'artista a calcare i palchi di alcuni dei festival più importanti d'Europa. A settembre invece altri 2 speciali rock show alla Reggia di Caserta (17 settembre) e all'Arena di Verona (21 settembre), quest'ultimo già sold out.