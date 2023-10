Festa di Roma, Women in Cinema Award a Zilli, Sastri, Mannocchi

Roma, 20 ott. (askanews) - Dopo il successo alla Mostra del Cinema di Venezia il Women in Cinema Award, premio alle eccellenze femminili, è tornato alla Festa del Cinema di Roma. L'evento di premiazione è stato curato da Claudia Conte, attivista per i diritti umani, che ha presentato la serata a cui ha partecipato, fra gli altri, la ministra per la Famglia Eugenia Roccella.

Quest'anno sono state premiate Nina Zilli, la stilista Vivia Ferragamo, la giornalista e documentarista Francesca Mannocchi, la sceneggiatrice Doriana Leondeff e Daria D'Antonio, direttrice della fotografia. L'attrice Lina Sastri ha ricevuto il Premio alla carriera. Claudia Conte, attivista per i diritti umani, ha detto: "Sono veramente felice di poter accompagnare questo premio che riconosce il talento delle donne, valorizza le eccellenze italiane, con una dedica speciale al sociale, quindi quest'anno, mentre alla Mostra di Venezia era per le vittime del femminicidio, quest'anno alla Festa del Cinema di Roma alla tratta di esseri umani. Io mi occupo molto di diritti umani e credo che le donne debbano essere inclusive, verso chi è più in difficoltà ma in generale".

Dopo la vicinanza del Women in Cinema Award alle donne ucraine e alle donne iraniane, quest'anno il premio speciale per il sociale è stato dedicato alle donne africane e al dramma della tratta. Il riconoscimento è andato a Joy Ezekiel, una giovane donna nigeriana che ha vissuto l'orrore della tratta e che ha trovato il coraggio di raccontare la sua storia nel libro "Io sono Joy, un grido di libertà dalla schiavitù della tratta", che ha avuto la prefazione di Papa Francesco.