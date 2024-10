Federazione Geologi Europei: le autorità applichino strategie scientifiche

Madrid, 30 ott. (askanews) - Oltre 70 morti, città devastate: le inondazioni di martedì 29 ottobre hanno messo in ginocchio la Comunità di Valencia in Spagna. Pablo Nunez, geologo e tesoriere della Federazione Europea dei Geologi, chiama le autorità ad applicare strategie "basate sulla scienza" contro il cambiamento climatico.

"Dal Collegio dei Geologi e dalla Federazione Europea dei Geologi desideriamo manifestare la nostra profonda preoccupazione per la situazione attuale a Valencia, segnata dai recenti fenomeni climatici estremi" dice Nunez.

"Per prima cosa esprimiamo solidarietà con le vittime. Questi eventi, che includono inondazioni e siccità, evidenziano la necessità urgente di abbordare una gestione sostenibile delle risorse idriche. Facciamo appello alle autorità perché applichino politiche basate sulla scienza che diano priorità alla resilienza delle nostre infrastrutture e degli ecosistemi. Lanciamo anche un appello a tutti perché prendano coscienza dell'importanza della geologia nella pianificazione urbana e nella mitigazione dei rischi. La collaborazione fra istituzioni, esperti e cittadini è fondamentale per costruire un futuro più sicuro e sostenibile per le nostre comunità".