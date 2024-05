Europee, Tarquinio: basta armi all'Ucraina

Roma, 14 mag. (askanews) -"Il progetto di integrazione europea ci ha regalato 70 anni di pace. Quindi è giusto procedere in questa sfida. Dobbiamo essere grati alla capacità di uomini visionari di essere riusciti a creare un tale processo dalle ceneri di un'Europa

distrutta dalla guerra. Il futuro è nella continuazione di questo percorso, la direzione federale è quella giusta", lo ha detto Marco Tarquinio, intervenuto a "The Watcher Poll" il format di The Watcher Post dedicato alle elezioni europee. "Le armi hanno solo aumentato la drammaticità della guerra in Ucraina. Siamo ancora allo stesso punto in cui ci trovavamo quando era iniziato un tentativo di riappacificazione, con la differenza che nel frattempo l'Ucraina è un paese distrutto e ci sono stati moltissimi morti. Si sarebbero potuti evitare. Abbiamo una corresponsabilità in tutto questo. L'Unione europea deve essere promotrice del dialogo con tutte le parti coinvolte". E ha concluso: "I flussi migratori sono importanti per economia europea. Vanno tutelati e valorizzati, tra queste persone ci sono risorse strategiche. Invece di bloccare questo inevitabile processo, pensiamo a investire in formazione, lavoriamo perché tutto sia alla luce del sole e utile al sistema. È giusto, ed è anche utile per i Paesi europei".