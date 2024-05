Europee, Scholz: "Andate a votare per difendere la democrazia"

Roma, 9 mag. (askanews) - In un video messaggio il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invitato gli elettori a votare per difendere la democrazia, mentre inizia il voto per corrispondenza per le elezioni Europee di giugno e in Germania alcuni politici sono stati brutalmente aggrediti.

"Gli attacchi alla nostra democrazia ci riguardano tuti ed è per questo che non rimaniamo a guardare quando funzionari pubblici, attivisti o volontari vengono brutalmente attaccati. Quando i manifesti elettorali per le elezioni europee vengono distrutti".

"Una risposta che ognuno di noi può semplicemente dare è di andare a votare. Il 9 giugno ci sono le elezioni europee. Adesso comincia il voto per corrispondenza. Per la prima volta in Germania potranno votare anche chi ha 16 o 17 anni. Vorrei chiedere anche a voi di partecipare."

"Our united Europe is too precious to be left to those who want to destroy it. Some populists are calling for Germany to leave the European Union. Others see Putin's Russia or Xi Jinping's China as role models for Europe, and still others want to dismantle the EU. What a self-destructive madness."

"La nostra Europa unita è troppo preziosa per essere lasciata a coloro che vogliono distruggerla. Alcuni populisti chiedono alla Germania di uscire dall'Unione Europea. Altri vedono la Russia di Putin o la Cina di Xi Jinping come modelli per l'Europa, e altri ancora vogliono smantellare l'UE. Che follia autodistruttiva".