Europee, Salis candidata con Avs? Bonelli smentisce all'Aria che tira

Roma, 18 apr. (askanews) - Dagli studi de "L'Aria che tira" su La7 arriva la smentita da parte di Angelo Bonelli riguardo a un'ipotetica candidatura con Avs dell'attivista Ilaria Salis, attualmente detenuta in carcere a Budapest in Ungheria con l'accusa di aver aggredito un gruppo di neonazisti.

"Smentisco" in maniera assoluta. "Vuole chiamare Fratoianni?" gli chiede il conduttore David Parenzo.

"Dopo il caso Soumahoro sono più prudenti", ironizza allora l'esponente di Forza Italia Alessandro Cattaneo. "Non è mai stato indagato Soumahoro", precisa subito Parenzo. "Andate a vedere i pregiudicati che avete portato in Parlamento", gli replica stizzito Bonelli, ricordando che il deputato Aboubakar Soumahoro non ha mai ricevuto un avviso di garanzia.

La candidatura di Ilaria Salis alle prossime elezioni europee potrebbe essere un modo per evitare il carcere ungherese.