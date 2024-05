Europee, Meloni: mai con la sinistra né in Italia né in Ue

Roma, 31 mag. (askanews) - "Con la sinistra non ci posso stare, né in Italia né in Europa né da nessuna parte, siamo due modelli alternativi. Io credo che anche in Europa vada costruita una maggioranza compatibile.

Quando tu tenti di mettere insieme tutto e il contrario di tutto, non riesci a fare niente, perché non hai una visione. Se bisogna lavorare sui compromessi si lavora al ribasso".

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'intervista a PolitiGame, il format di Skuola.net in vista delle elezioni europee, realizzato in collaborazione con Binario F.

"Se l'Europa vuole tornare a essere un soggetto politico vero, deve avere una visione chiara. Fidatevi che ne ha bisogno, soprattutto nel caos in cui ci troviamo. Altrimenti gli altri faranno la loro maggioranza, io difenderò gli interessi nazionali senza farne parte al Parlamento Ue".

Ursula von der Leyen nella maggioranza? "È secondario - ha detto Meloni - tutti parlano del presidente della Commissione Ue ma il punto non è chi lo fa ma la maggioranza che lo sostiene".