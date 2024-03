Europee, Cateno De Luca lancia "Libertà" con Roberto Castelli

Roma, 7 mar. (askanews) - "Si è avverata la profezia 'Sud chiama Nord': il Nord ha risposto. Oggi con Roberto Castelli e il 'Partito popolare per il Nord' abbiamo lanciato la sfida per la libertà. Prossimo progetto, l'unico che ci possiamo permettere di dire antisistema, l'unico che valorizza le autonomie, l'unico che rappresenterà la novità anche per altri movimenti politici e forze civiche che non accettano questa azione liberticida della Unione Europea". Così Cateno De Luca, fondatore di 'Sud chiama Nor'" ha presentato, nel corso di una conferenza stampa alla Camera insieme all'ex parlamentare della Lega Roberto Castelli e alla ex viceministra dell'Economia, ed ex esponente del M5s, Laura Castelli, il raggruppamento "Libertà" con cui correranno alle prossime elezioni Europee.

Un Sud e un Nord, ha aggiunto dal canto suo Laura Castelli, che "spesso vengono messi uno contro l'altro" ma "che in realtà possono collaborare, come noi stiamo facendo, per spiegare che questo sistema non funziona, che continua a togliere libertà e diritti a quello che è un paese ormai in macerie e che questo governo sta ancor di più calpestando sia sulla salute che sul diritto alla casa, che sul diritto delle pensioni. Tanti temi oggi accantonati e che uccidono questo paese al Nord come al Sud".

"La Lega-Salvini premier ha cancellato completamente ogni ideale di autonomia e di federalismo - ha sottolineato Roberto Castelli -. Oggi riparte questo sogno. Voglio ricordare che in questo simbolo c'è due scritta due volte la parola Nord e c'è scritto la parola Sud, per un tentativo di partenza, da tutti i territori italiani, per cambiare l'assetto di questo Stato. Lo Stato centrale è fallito, questo è evidente, è una sfida molto impegnativa ma che noi raccogliamo".