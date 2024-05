Europee, Carducci (FdI): L'Europa riparta da nuova Costituzione

Roma, 16 mag. (askanews) - "Una nostra priorità è quella di ricominciare il processo di riforma della Costituzione europea, quella prevista dai Trattati di Roma, con l'obiettivo di inserire un solido fondamento culturale come presupposto dell'Unione: quello delle radici cristiane. Secondo noi questo cambiamento è alla base di tutto. Per uniformare politica estera, quella economica e quella di difesa bisogna prima sentirsi una comunità unita su presupposti culturali ed etici", lo ha detto Francesco Carducci, candidato alle Europee con Fratelli d'Italia, intervenendo a un The Watcher Poll EU, il format di The Watcher Post. "Per implementare il processo culturale di integrazione europea sono d'accordo con l'investire sui programmi di scambio, come le borse di studio europee, e sui bandi che permettano ai settori culturali dei diversi Paesi membri di collaborare tra loro, promuovendo quindi l'incontro e il confronto tra persone e popoli diversi". E ha concluso: "Ci vuole un armonizzazione delle politiche fiscali dei paesi membri. Oggi molti investitori preferiscono il mercato americano perché è più remunerativo, dobbiamo renderci più competitivi uniformandoci sotto il piano fiscale per rappresentare un mercato unitario e di grande interesse".