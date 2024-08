Esplosione in una fabbrica farmaceutica in India, 17 vittime

Milano, 22 ago. (askanews) - Un'esplosione in una fabbrica farmaceutica in India ha ucciso almeno 17 persone, almeno 34 i feriti, per la maggior parte ustionati dalle sostanze chimiche.

L'incendio è scoppiato mercoledì pomeriggio nel distretto di Anakapalli, in Andhra Pradesh. Gli investigatori ritengono che l'esplosione sia stata causata da una "fuga di gas che alla fine ha colpito un pannello elettrico". Un'esplosione violentissima che non ha lasciato scampo agli operai.

Il Primo Ministro Narendra Modi si è detto "addolorato per la perdita di vite umane", in un post sui social media, annunciando un risarcimento di 380 dollari alle famiglie delle vittime.