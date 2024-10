Emma infiamma Los Angeles sul palco del club Whisky a Go Go

Milano, 15 ott. (askanews) - Emma si è esibita sul palco del leggendario club di Los Angeles, Whisky a Go Go, in occasione di Hit Week, il festival della musica italiana nel mondo.

Un live tutto esaurito quello di Emma lunedì sera che con la sua voce e la sua travolgente energia ha conquistato il pubblico presente. Dopo l'esperienza oltreoceano, Emma tornerà in Italia e, in attesa dei live nei palasport previsti a novembre nelle città di Milano (11 novembre), Roma (14 novembre) e Bari (17 novembre), il 23 ottobre sarà una delle protagoniste dello straordinario concerto "Per la pace - live contro le guerre" all'Unipol Forum di Milano.

Dal 4 ottobre è disponibile l'album Souvenir Extended Edition, la seconda parte del viaggio musicale di Emma arricchito da sei nuovi brani, tra cui il singolo "Hangover" con Baby Gang. L'album, in uscita per, arriva ad un anno di distanza dal percorso intrapreso con Souvenir.

Un disco in cui Emma continua a raccontarsi senza filtri, facendo emergere tutte le sfaccettature della sua personalità con linguaggi e suoni contemporanei.