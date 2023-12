Milano, 16 dic. (askanews) - Arrivo blindatissimo per Elon Musk ad Atreju con grande dispiegamento di forze dell'ordine e un elicottero a sorvolare la zona. L'atteso Mister x è giunto a Castel Sant'Angelo per la festa di Fdi a bordo di una Tesla. Musk è arrivato sul palco, per l'intervista con Nicolo Porro, portando sulle spalle suo figlio ed è stato acclamato dalla platea.