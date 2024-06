Elezioni europee l'8 e 9 giugno, come si vota

Roma, 4 giu. (askanews) - Per le elezioni europee in Italia si vota sabato 8 e domenica 9 giugno. Si votano i 76 membri del Parlamento Ue spettanti al nostro Paese. Le urne saranno aperte dalle 15 alle 23 di sabato e dalle 7 alle 23 di domenica. Subito dopo inizierà lo spoglio. Gli italiani all'estero, in un Paese dell'Ue, voteranno invece il 7 e 8 giugno.

Per votare bisogna essere maggiorenni. Si possono scegliere fino a tre candidati, nella stessa lista e, in caso di più di una preferenza, di sesso diverso. L'Italia è stata divisa in 5 circoscrizioni a cui saranno attribuiti seggi in base alla popolazione residente. Per votare basta presentarsi al proprio seggio elettorale muniti di scheda elettorale e documento d'identità valido.