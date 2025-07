Dazi, Trump annuncia: oggi alle 12 (Usa) partiranno le prime lettere

Washington, 7 lug. (askanews) - Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che partiranno oggi delle lettere di avviso d'innalzamento dei dazi e saranno annunciati una serie di accordi commerciali.

"Sono lieto di annunciare che le LETTERE e/o GLI ACCORDI SUI DAZI DEGLI STATI UNITI con vari paesi del mondo saranno consegnati a partire dalle ore 12 (18 in Italia), lunedì 7 luglio - ha scritto sul social Truth - vi ringrazio per l'attenzione".

Trump ha inoltre minacciato un dazio aggiuntivo del 10% a qualunque Paese che sostenga le politiche che ha definito "anti-americane" dei BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica).

"A qualsiasi Paese che si allinei alle politiche anti-americane dei BRICS verrà applicato un ULTERIORE 10%. Non ci saranno eccezioni a questa politica", ha scritto sempre sul suo social network.

Una minaccia davanti a cui il premier cinese Li Qiang ha risposto esortando i paesi BRICS a essere compatti e agire in modo collettivo. Intanto sui dazi c'è fermento anche in Europa. Sono le ultime ore per cercare di chiudere un'intesa. Le Borse hanno aperto poco mosse con gli investitori cauti e in attesa dei prossimi sviluppi.