Dazi, Tajani: lavoriamo a piano, cerchiamo nuovi mercati

La Malbaie (Canada), 13 mar. (askanews) - "Stiamo lavorando" a un piano di contrasto ad eventuali dazi americani e "pensiamo a mercati dove possiamo esportare di più, per mantenere il livello di export che abbiamo. C'è stato un leggerissimo calo quest'anno ma il mio obiettivo è quello di arrivare a 700 milioni di euro alla fine del 2025" rispetto ai 628 miliardi attuali. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del G7 Esteri a La Malbaie, in Canada.

Il ministro ha citato "Messico, Turchia, Paesi del Golfo, Giappone, India", come "mercati dove noi possiamo lavorare cercando di incrementare le nostre esportazioni, fermo restando che vogliamo continuare a esportare anche negli Stati Uniti".

Tajani ha ricordato che "i prodotti italiani sono tutti prodotti di altissima qualità": "quindi", ha detto, "chi cerca il prodotto italiano pur di averlo è disposto anche a spendere un dollaro in più, se ci dovesse essere un dazio in più". "Questo", ha insistito, "ci fa essere non contenti, però meno preoccupati", ed "è importante in questa fase non farsi prendere dal panico ma avere delle strategie che permettano di tutelare le nostre imprese". "Il governo deve indicare dei piani, dei progetti per le imprese che vogliono investire all'estero, vogliono esportare all'estero, e quello che stiamo facendo è cercare di rassicurarle in maniera che possano continuare a dare lavoro", ha concluso Tajani.